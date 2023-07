Highlights Tour de France 2023 | undicesima tappa | poker per Philipsen | sua anche Moulins VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilcon glidell’delde, la Clermont Ferrand –di 179,8 chilometri. Altra volata regale per Jasper, autentico dominatore degli sprint: per il belga della Alpecin Deceuninck si tratta della quarta vittoria in questo, che lo ha visto monopolizzare completamente gli arrivi in volata. Alle sue spalle si piazzano Groenewegen e Bauhaus, che nulla hanno potuto. Di seguito le immagini salienti della corsa. L’ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA GLIhttps://www.youtube.com/watch?v=hlMqDefkt6A SportFace.