Harry Styles e Taylor Russell | nuova coppia in vista?

In un video pubblicato da una fan su Instagram si vede il momento in cui il cantanteviene colpito al volto da un oggetto mentre era sul palco del suo " Love on Tour " a Vienna lo scorso 10 luglio. Questo tipo di incidenti è sempre più frequente e sta scatenando la rabbia ...Scopri le Fan Action organizzate dai fan per rendere ancor più speciale il concerto dia Campovolo " Il 22 luglio l'imponente Love on Tour si concluderà con l'ultima data all'RCF Arena di Reggio Emilia e per l'occasione sono state organizzate delle iniziative per rendere il ...L'attesa per l'arrivo diin concerto a Campovolo il 22 luglio 2023 è alle stelle e siamo tutti prontissimi ad accoglierlo al meglio. In queste settimane tanti fan hanno condiviso con noi sui social i loro outfit, ...

Fan Action concerto Harry Styles a Campovolo 2023 Team World

Taylor Russell ed Harry Styles sono stati avvistati insieme al concerto del cantante della tappa del Love On Tour a Vienna: dalle foto, pare che la star canadese, volto noto di Bones and all, sia stat ...Il prossimo sabato 22 luglio è la data dell'unico concerto italiano di Harry Styles (qui date e biglietti del tour) che si esibirà a Campo Volo, ovvero alla RCF Arena di Reggio Emilia. Per immaginare ...