Harry Potter | venduta a 12mila euro la prima edizione de La pietra filosofale

AGI - Un raro esemplare della prima edizione del libro di J. K. Rowling ' The Philosoper's Stone ' ('e la pietra filosofale', volume di esordio della celeberrima saga del maghetto), acquistato per 30 pence nel 1997 , è stato battuto all'asta per 10.500 sterline. Si tratta, riferisce Bbc ...

Una prima edizione di "Harry Potter e la pietra filosofale" del 1997 è stata venduta all'asta per 10.500 sterline (circa 11.700 euro) in Gran Bretagna. Si tratta del primo romanzo della serie scritta ...Lo acquistò per 30 pence un collezionista residente nello Staffordshire e morto all'inizio di quest'anno: era la prima edizione tirata in sole 500 copie ...