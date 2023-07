Harry Potter serie HBO | Daniel Radcliffe apparirà? L’attore rompe il silenzio

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 12 luglio 2023)ha scelto di dire la sua in merito alla produzione della nuovaHBO basata sui libri di. Il noto attore britannico, celebre volto del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling, ha svelato se prenderà o meno parte allo show: ecco le sue parole. L’annuncio ufficiale dellaspin-off di, basata sulla famosa saga letteraria, è stato accolto in maniera divisiva da parte dei fan. Se, da un lato, c’è chi ha mostrato curiosità relativamente al progetto, dall’altro c’è anche chi ha espresso contrarietà, non solo a causa della posizione controversa che J.K. Rowling ha assunto negli ultimi anni in materia di diritti LGBTQ+, ma anche perché la saga non aveva più nulla da dire....