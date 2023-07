Harry | perdita devastante per lui dopo l’uscita di Spare | solo ora la verità

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 12 luglio 2023)ha dovuto affrontare la reazione di molti amicidel suo libro. In molti sono rimasti delusi dalle sue parole. Lo scorso fine settimana nel Regno Unito si è tornato a parlare die dei suoi guai. Si è infatti sposato Jack Mann, amico storico del principe, che è addirittura stato il suo testimone al matrimonio con Meghan Markle. Al matrimonio di Jack, tuttavia,non si è visto. Secondo molti esperti,avrebbe rapporti difficili con molti dei suoi amici di lunga data – (Foto Ansa) – grantennistoscana.itLa sua assenza ha riacceso le voci che lo vedono sempre piùe isolato rispetto ai suoi affetti. I rapporti dicon le persone della sua vita passata, in effetti, sono stati messi in ...