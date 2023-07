Hai detto una cosa grave! Fittipaldi-Senaldi | altissima tensione in diretta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) "Daniela Santanchè non è processata perché non è stata rinviata a giudizio". Pietrorisponde così al plotone di esecuzione che gli si presenta a In Onda nella puntata di martedì 11 luglio. Qui su La7, ecco che Emilianopassa alle accuse: "Haiunagrave, come spesso ti capita di dire, ossia che non te ne frega niente se viene condannata in falso in bilancio. Invece ti dovrebbe importare, perché avremmo un ministro condannato per un reato". Ma il condirettore di Libero non ci sta: "Non hoquesto. Hai il vizio di cambiare la realtà". Poco primaha commentato la richiesta di dimissioni avanzata dall'opposizione nei confronti del ministro del Turismo. "È un'esponente di primo piano di Fratelli d'Italia e chi ha votato FdI lo sapeva - ha ...