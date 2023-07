“Ha strappato tutto” GF Vip 8 | furia Pier Silvio Berlusconi | brutto colpo per Signorini | la decisione

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Fervono i preparativi per la nuota edizione del Grande Fratello Vip, la numero otto, in arrivo a settembre sempre su Canale 5 e la conduzione di Alfonso. Sono stati svelati i primi possibili concorrenti del reality. Nulla di concreto, ovviamente, ma alcuni nomi sono già usciti. Nomi vip, ha assicurato il conduttore in una intervista rilasciata a Radio Cusano, e non i soliti personaggi provenienti dal mondo dei social. Nel cast anche i nip, ovvero persone sconosciute che niente hanno a che fare con il mondo dello spettacolo. “Dunque, anticipazioni chiaramente non ne posso dare molte, però ti posso dire che cominceremo a metà settembre e non sarà un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso. E lo dico con tale gioia così finalmente potrò anche io avere dei rimi umani, perché sono arrivato alla fine che ero veramente….sai uno stato di gravità ...