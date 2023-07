Ha nubi di metallo riflettenti È l’esopianeta più brillante mai scoperto ma che “non dovrebbe esistere”

È coperto dariflettenti di, come il silicato - la stessa sostanza di cui sono fatti la sabbia e il vetro - mescolati al titanio, da qui la straordinaria brillantezza che supera ..."Bisogna immaginarsi un mondo in fiamme, molto vicino alla sua stella, con pesantidi metalli ... ma anche per nuvole dio vetro. La condensa Lo spiega bene , e in modo molto semplice, ......Esa Cheops hanno infatti portato alla sorprendente rivelazione che un esopianeta ultra - caldo che orbita attorno alla sua stella ospite in meno di un giorno è coperto dariflettenti di, ...

Ha nubi di metallo riflettenti. È l'esopianeta più brillante mai scoperto ... DDay.it

Si chiama LTT9779b ed è l' esopianeta più brillante che abbiamo scoperto fino ad oggi. A raccontarlo è stato un tema di ricerca internazionale che, grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale Cheo ...E' stato scoperto un nuovo pianeta con nuvole di metallo che pare essere davvero molto luminoso. Di cosa si tratta Ecco l'interessante studio su LTT9779b ...