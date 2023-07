Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 12 luglio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 12 luglio 2023)aitv della prima serata di oggi,12.7., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Il sapore del successo Film RAI2 Delitti in Paradiso Serie TV RAI3 Speciale Chi l’ha visto? Attualità RETE4 Zona Bianca Attualità CANALE5 The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo Film ITALIA1 Freedom – Oltre il confine Documentario LA7 Atlantide Documentario REALTIME Casa a prima vista/La clinica della pelle Docureality CIELO Funari Funari Funari Documentario TV8 Name That Tune – Indovina la canzone Game Show NOVE Una notte al museo 2: la fuga Film first appeared on Ascolti Tv Blog.