Guarascio e le assurde salvezze del Cosenza

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Al minuto 94 di Brescia-ero sul divano con uno dei miei migliori amici che stava pronunciando le seguenti parole: «Sai cos’è? Che ormai ci siamo abituati alle sfangate dell’ultimo secondo. Invece, quest’anno, non ci salva nemmeno lui». Ma lui non è l’Altissimo. Neanche il tempo di finire la frase, che Massa di Imperia assegna un calcio di punizione al. Una preghiera, un’Ave Maria, un pallone in mezzo. Sapevamo tutti e due quello che sarebbe successo e ci siamo guardati senza parlare. Venti secondi dopo, eravamo abbracciati ad esultare sotto lo sguardo attonito di mia madre, la quale osservava abbastanza spiazzata questa scena, per lei piuttosto insensata. Eravamo salvi, di nuovo nel modo più assurdo. In dodici anni da proprietario del, Eugenioha abituato noi tifosi ...