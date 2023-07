Gualtieri | Problemi aria condizionata solo al 7% bus Atac

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Gli autobus che hanno avutocon l’durante questa ondata di caldo record sono il 7%, non il 30, e saranno sempre meno perchésta rinnovando la flotta e a breve passeremo a un’età media di 5 anni dai 7 attuali, dopo che siamo partiti da un’età media altissima. “Purtroppo la manutenzione di metro e tram ha tempi più lunghi perché è stato perso tempo negli ultimi vent’anni, ma questo lavoro sarà concluso in tempo per il Giubileo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, a margine di una conferenza stampa in Campidoglio. (Mgn/Dire)