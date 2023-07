GTWC Europe | da Misano torna la Sprint Cup

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Appuntamento da non perdere acon la seconda tappa del Fanatec GT World ChallengePowered by AWSCup, la quinta del2023 se sommiamo anche le tre sfide di durata che abbiamo commentato a Monza, Paul Ricard e Spa-Francorchamps. Regna l’incertezza in Romagna per un evento in cui è obiettivamente complesso effettuare un pronostico. Brands Hatch, fine settimana disputato a maggio, ha visto primeggiare Mercedes e soprattutto Audi che momentaneamente guida il campionato con Mattia Drudi e Ricardo Feller. Tresor Orange 1 #40 detta attualmente il passo nella graduatoria, Mercedes insegue con la temibile coppia formata Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88). Occhi puntati anche sulla BMW M4 GT3 #32 di WRT, vettura cheall’attacco in Italia ...

Nelle mani dei tre ...Rovera nel prestigio della 24 Ore di Spa su Ferrari 296 GT3 nel2023. L'1 - 2 luglio l'appuntamento più atteso della Endurance Cup sarà il terzo impegno stagionale. Il campionato proseguirà ora a metà maggio con la gara Sprint in programma sulla pista inglese di Brands.

Dinamic GT has aligned with Car Collection Motorsport for the rest of the Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup season after its partnership with Huber Racing came to an end. Lo scorso fine settimana sulle Ardenne si è disputata la 24 Ore di Spa, valida per GTWC Europe e IGTC.