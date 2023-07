Green deal | IA e imballaggi Dossier europei e sguardo al 2024 Parla Da Empoli

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’asse Von der Leyen-Timmermans ha retto. La legge sul ripristino della natura presentata dalla Commissione Europea – elemento chiave del, fortemente politicizzato ultimamente – passa il vaglio della plenaria almento europeo. Il fronte ambientalista si è mostrato compatto, ma non c’è dubbio che il “Nature” (la misura pensata anche per salvaguardare l’ecosistema) abbia rappresentato un primo test per le alleanze in viste delle elezioni del prossimo anno. Al di là della transizione verde, sono tanti iancora aperti sui qualimento e Commissione si dovranno concentrare, da qui alla fine della legislatura. Così come sono diverse le tematiche che sicuramente matureranno a cavallo dele saranno quindi gestite dalla futura maggioranza a Bruxelles. Con ...

'La sconfitta del tentativo di far saltare ilattraverso il voto contrario alla proposta di legge europea sul ripristino della natura è un duro colpo non solo per la strategia del capo dei popolari europei, Manfred Weber, di spostare a ...... se vogliamo un po' tardivamente, perché noi abbiamo, fin dall'inizio di questa legislatura contestato quelli che erano i paradigmi, i pilastri del, che noi abbiamo sempre considerato una ...Gli sforzi delle destre non sono riusciti ad affossare uno dei capisaldi del", ha scritto su Twitter la vicepresidente del Parlamento Ue, Pina Picierno del Pd. La legge è stata fortemente ...

Segui Tag24 anche sui social Nel giorno del rilancio del “Green Deal” europeo, voluto fortemente dalla commissione, era fondamentale che il piano “Nature Restoration Law” avesse voto positivo per far ...Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile: “La spinta delle destre estreme può creare una nuova maggioranza più spostata a sinistra” ...