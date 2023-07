Grazie alla Same Treviglio mette il turbo e diventa “Città dei Motori”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 luglio 2023)il socio numero 40 di “dei”, la rete Anci del Made in Italystico. A darne l’annuncio nella conferenza stampa di mercoledì (12 luglio) nella sala consiliare del Comune diè stato il sindaco Juri Imeri,presenza del presidente di ‘dei’ e sindaco di Maranello Luigi Zironi, di Paolo Ghislandi in rappresentanza dell’azienda, e del segretario generale CdM Danilo Moriero. Entusiasta il primo cittadino trevigliese: “È stato naturale aderire adei– le sue parole – . Lo facciamo con la straordinaria, esempio virtuoso di industria, cultura e storia, che proprio in ...