Grave bug per lo schermo del Samsung Galaxy S22 Ultra ad oggi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo prendere in esame, almeno per quanto riguarda ilS22, considerando il fatto che questa serie evidentemente non può limitarsi a ricevere un aggiornamento utile per migliorare la fotocamera. In parole povere, occorre per forza di cose un’integrazione rispetto a quello che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro pezzo, con un focus che al momento si concentra sul top di gamma. In attesa di capire se il discorso debba essere esteso anche agli altri due modelli, fate attenzione ad eventuali anomalie con lo. In cosa consiste il bug per lodelS22ad: non basterà il prossimo aggiornamento Fatta ...