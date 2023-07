Grande Fratello | cast scelto da Toffanin e De Filippi? Ecco due nuove regole applicate

(Di mercoledì 12 luglio 2023)fermento dietro la selezione deldel. Come già detto, Pier Silvio Berlusconi ha bocciato la presenza di alcuni concorrenti che sono stati proposti per partecipare al programma A quanto pare, però, dietro la scelta dell’amministratore delegato di Mediaset pare ci sia lo zampino di due volti molto famosi, ovvero, SilviaL'articolo proviene da KontroKultura.

Sophie e Alessandro si sono conosicuti nella Casa delVip e la loro storia d'amore , tra alti e bassi, è una delle più seguite sui social. Alessandro ha chiesto a Sophie di sposarlo ...Soleil Sorge interviene sulla lite che avrebbe provocato la rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli . L'influencer ed ex concorrente delVip , aveva già espresso il suo punto di vista con un tweet. Lite Oriana e Daniele, come è andata: parla Soleil Sorge "Molto entertaining il generatore casuale di drama in cui vengo ...

Comincia a prendere forma il Grande Fratello Vip 2023. Alfonso Signorini avrebbe presentato a Pier Silvio Berlusconi la lista dei potenziali concorrenti per la prossima edizione del programma, con l’e ...Il figlio di Silvio Berlusconi continua la sua riforma in casa Mediaset, all'insegna di un maggiore rigore e dell'abbandono del trash ...