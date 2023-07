... giocoleria con il fuoco e coltelli con l'artista cileno diMr. Mostacho . Formatosi come ...finale con la Mabò Bandfinale con la Mabò Band , brass band italiana tra le più conosciute;...Quasi sempre i politici hanno vite grigie e poco rock and roll, fa loro unfavore chi a colpi ... Così ecco la doppia dedica dei Guns 'N Roses per Silvio durante il concerto alMassimo. La ...... inparte ragazzi diversamente abili. Tante le famiglie che hanno invaso Masseria Lama Balice ... Un progetto dicontemporaneo pensato per esplorare la visione del mondo di Italo Calvino, a ...

Gran circo Orlandi. Dopo quarant'anni, ci manca solo la Commissione d'inchiesta parlamentare Il Foglio

Due fratelli conducono una sacrosanta guerra per la verità. E hanno ragione anche quando hanno torto. Ma tutt'intorno, si muovo la solita italica commedia del complotto: i giornalisti stranieri ci sgu ...Un’estate “spettacolare” quella che il Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT offre con quattro appuntamenti al Chiostro di Sant’Agostino e nel quartiere Monticelli, anfiteatro della Chiesa di San Giovann ...