Governo | Meloni | ' Santanché? Avviso garanzia non determina dimissioni'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug- (Adnkronos) - "Undinonledi un ministro, a maggior ragione con queste modalità". Lo dice il premier Giorgia, in conferenza stampa a Vilnius al termine del vertice Nato, rispondendo sul caso

"Poi bisognerà andare nel merito" e "mi auguro che la politica ne resti fuori", ha dettoCosì Giorgiada Vilnuis , dopo il vertice Nato. "Accuse gravi contro la Gip del caso Delmastro". Dal Csm l'attacco algiuseppe salvaggiulo 12 Luglio 2023 Sul caso Delmastro, la premier ...Il, ha aggiunto, vuole portare avanti la riforma "non contro i magistrati, anzi speriamo di ... Quanto al caso del figlio di La Russa accusato di violenza verso una ragazza,sostiene: "...

(Adnkronos) – “Non c’è dal mio punto di vista alcun conflitto con la magistratura. Chi confida nel ritorno dello scontro tra politica e magistratura credo che rimarrà deluso”. Così la presidente del C ...Quanto al caso del figlio di La Russa accusato di violenza verso una ragazza, Meloni sostiene: "Comprendo La Russa, ma non sarei intervenuta. "Tendo a sodalizzare per natura con una ragazza che ...