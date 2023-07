Governo | Meloni | ‘caso Santanché complesso | va esaminato nel merito ma non da tv’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “La questione del ministro Santanchè non è invece una questione politica, nel senso che è una questione extra politica che riguarda la sua attività, il suo ruolo non di ministro -che tra l’altro sta, secondo me, svolgendo molto bene – ma una questione molto complessa che va vista nel. Quando ilsarà complessivamente conosciuto” si tireranno le somme, “ma credo anche che ilcompeta alle aule di tribunale non alle trasmissioni televisive”. Lo dice la premier Giorgia, nella conferenza stampa a Vilnius al termine del vertice Nato.Per, “l’anomalia nella vicenda del ministro Santanchè sta nel fatto che al ministro non viene notificata l’indagine, ma la stessa indagine viene notificata da un quotidiano nel giorno in cui il ministro Santanchè va a ...