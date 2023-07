Governo | Conte | ' Meloni chiese dimissioni Idem per 3000 euro | Santanchè che altro deve fare?'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "C'è un regime di impunità per Delmastro ee ottenne chesi dimettesse per. Chedi più Santanche per andare a casa?". Così Giuseppea Tg2Post Estate.

... perché è vero che combattiamo questoin tutte le sedi, ma la nostra priorità resta sempre dare risposte ai problemi di famiglie e imprese. Non ci fermeremo", concludeQuesta è la differenza fra l'elemosina di Stato attuata dale la nostra battaglia per un ... Per il presidente del M5S Giuseppeè "una mancetta una tantum. Una vergogna. Perché prima fai ...... illancia in pompa magna quello che è semplicemente un contributo una tantum di 383 euro ... E parla di 'mmancetta una tantum' il leader del M5s Giuseppe. 'Una vergogna. Perché prima fai ...

Conte: Governo dice no al salario minimo, ma si ai vitalizi ilGiornale.it

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “C’è un regime di impunità per Delmastro e Santanchè Meloni chiese e ottenne che Idem si dimettesse per 3000 euro. Che deve fare di più Santanche per andare a casa”. Così ...Il leader del Movimento 5 Stelle spiega quali sonoi (secondo lui) i motivi dei ritardi del governo Meloni sul Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza, ma dimentica le perdite di tempo di Giuseppi ch ...