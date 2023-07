Goodwood FoS - La Caterham Project V nasce elettrica e cambia tutto

(Di mercoledì 12 luglio 2023) LaV debutta alFestival of Speed ed è pronta are il futuro della Casa: per il momento si tratta di una concept, ma si prefigura già un modello di serie che arriverà sul mercato tra il 2025 ed il 2026 con un prezzo d'attacco inferiore alle 80.000 sterline, pari a circa 94.000 euro al cambio attuale. Futura best seller. LaV è la primadisegnata dal nuova Chief Designer Anthony Jannarelly ecome "electric first": è quindi stata pensata fin dal primo giorno per la propulsione a batteria. Il suo obiettivo è quello di affiancare le classiche Seven (anch'esse pronte alla svolta) per ampliare il bacino di clienti e affacciarsi su nuove nicchie di mercato a livello globale. La ...

