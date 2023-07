Goodwood FoS - EasyRain | l' anti-aquaplaning italiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Annunciando la propria partecipazione alFestival of Speed con uno stand nell'area Future Lab,ha comunicato una serie di novità sul suo sistema. Grazie a nuovi investimenti, entro l'autunno del prossimo anno l'Ais (acronimo diIntelligent Solution) raggiungerà lo stato di Production Ready, grazie anche alla collaborazione di un grande nome dell'automotive, che non è stato ancora comunicato. L'obiettivo è quello di avviare la produzione del sistema nel tardo 2025 e trasformarlo in una vera e propria piattaforma pensata per incrementare la sicurezza di guida in tutte le condizioni, compresi ghiaccio, neve e fondi non asfaltati. L'idea dell'azienda torinese è quella di integrare sensori virtuali per supportare la guida autonoma e i moderni Adas, contribuendo ...

