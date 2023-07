Godo! | Mieli lascia tutti senza parole | che sviolinata a Schlein

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Pier Luigi Bersani rimpiange il Reddito di cittadinanza, al punto che critica anche la scelta del governo di aiutare le famiglie con reddito più basso attraverso la card Deddicata a te, che dà 382,5 euro da usare per la spesa alimentare e dei beni di prima necessità fino a dicembre. L'ex segretario del Pd contesta ad esempio la lista di prodotti che si possono acquistare con il bonus: "Perché si può comprare il pesce fresco e non quello surgelato? C'è lo zucchero ma non c'è il sale..." afferma Bersani nel corso della puntata di mercoledì 12 luglio di In Onda, su La7. "Un ministro si mette a dire a un povero anche cosa vuole mangiare? ma dagli 'sta mancia di 300 euro e basata", è l'argomentazione del dem in linea con quella di Ellyche parla di "mancetta". "Il povero deve essere messo sotto tutela", afferma ancora Bersani. Paolo...