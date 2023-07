Gli errori che si fanno nell' usare il frigo e nel fare la spesa d' estate

(Di mercoledì 12 luglio 2023) AGI - Con l'torrida sale la voglia di cose fresche, dall'acqua alla frutta, dal gelato al classico prosciutto e melone. Ma anche dietro il fresco si insinuano delle insidie per la nostra salute. Un uso scorretto delrifero (e del freezer), ma anche le buste dellaper troppo tempo in macchina nel viaggio dal supermercato a casa, rischiano di interrompere la catena del freddo, facendo così deteriorare i cibi, "e poi il rischio è di passare le giornate di vacanza in bagno...". È il monito del nutrizionista Giorgio Calabrese, presidente del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute, che interpellato dall'AGI sui consigli per una corretta alimentazione al tempo delle ondate di calore evita di tornare sul consueto (e un po' logoro) mantra del "mangiare tanta frutta e verdura", "bere tanto" ecc ecc, ...

Si fa inoltre leva su strutture di rete e algoritmi innovativi per ridurre, per esempio nella non banale previsione del percorso dei tifoni. Anche il modello CV di PanGu Chat è degno di ...( Cruciale anche chiudere benealimenti: ' La scelta dei contenitori è importante per evitare il deterioramento e anche lo scambio degli odori : meglio in vetro e non in plastica'. L'ideale ...Non mancano, con nostra grande amarezza,sversamenti abusivi in mare e nei fiumi di acque ... men che meno alterata, sicuramente pronti a correggere, ove mai necessario, i propri eventuali...

Tutti gli errori Usa che portano al vertice Nato di Vilnius: io dico che la situazione è drammatica Il Fatto Quotidiano

Interrompere la catena del freddo può comportare problemi di salute e guastare le vacanze. I consigli del nutrizionista Giorgio Calabrese all'AGI ...La pratica del gua sha è sempre più popolare ma spesso questa speciale pietra di bellezza viene utilizzata in modo scorretto ...