Glazed Aura Nails | il mix inaspettato tra colori dell’aura e l’effetto glassa

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Life&People.it Il web ed i social l’hanno già consacrata una vera e propria ossessione: si chiamanoe si tratta di una manicure che spopolerà tutta l’estate. Ideata dalla famosa nail artist Zola Ganzorigt, questo tipo di manicure unisce due dei trend più gettonati in fatto di unghie, le unghiee le unghiete, dando vita ad un mix già virale su TikTok. Un look sognante, lievemente ombrè con leggere finiture cromate che si ispira aidei chakra e all’anima. Cosa sono le? Create per l’attrice Jenna Dewan in occasione di un evento, le unghiete effettosono state condivise su Instagram di Zola, scatenando commenti sotto il post dove ...

(Ganzorigt è ambasciatrice del marchio.) Se comunque preferite lo smalto classico, per creare l'effettoChoi consiglia di usare una spugna per unghie immersa nello smalto. "Il primo strato ...

Si chiama glazed aura nails ed è la manicure destinata a spopolare nell’estate 2023. Le sfumature scelte si ispirano all’anima o al chakra dominante e vanno completate da uno strato “glassato”: ecco ...And as if we weren't already sold, Vanessa Hudgens just put aura nails at the top of our nail wishlist (AKA, a very full nail folder on Instagram). Ever since I laid eyes on Vanessa Hudgens's met gala ...