Giustizia | Schlein | Meloni difende l' indifendibile

Questo abbiamo sentito nelle contraddittorie dichiarazioni sulladella premier Giorgia ... Lo dichiara la segretaria del Pd Elly"Sulla questione di Santanchè - aggiunge- dice ..."Un brutto spettacolo per il Paese: difende l'indifendibile. Riesce a dire tutto e il suo contrario. Questo abbiamo sentito nelle contraddittorie dichiarazioni sulladella premier Giorgia Meloni... una che rivendica con orgoglio le note di Palazzo Chigi che accusano la magistratura di fare opposizione e l'altra che nega qualsiasi scontro con la magistratura' , aggiunge

(Agenzia Vista) “È davvero triste per il Paese che dopo molti, troppi giorno di silenzio, la Presidente del Consiglio intervenga in una ..."Sulla questione di Santanchè - aggiunge Schlein - dice che non si tratta di una questione politica ma attacca frontalmente magistratura e stampa. E non ...