Giustizia | Paita | ' da Az-Iv contributo a riforma | no annacquamenti ma non faremo sconti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Giusta scelta quella di far partire ladelladal Senato. Bene inoltre che siano coinvolte entrambe le Camere. Siamo pronti a dare il nostro", così Raffaella, capogruppo a Palazzo Madama del gruppo Azione-Italia viva e coordinatrice nazionale di Italia viva. "Questo ovviamente è solo il primo passo. Sosteniamo il ministro Nordio e lo sproniamo ad andare avanti. Temiamo tuttavia che anche dentro la maggioranza qualcuno voglia continuare ad annacquare la, per questo non", conclude