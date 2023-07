Giustizia | Nordio | “La riforma in Parlamento la prossima settimana Nessuno scontro con le toghe”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Non ha fondamento né senso parlare di contrapposizione o di attitudine punitiva verso la magistratura”. A ribadirlo è stato il ministro della, Carlo, intervenendo a “Piazza Italia”, la manifestazione di FdI in corso a piazza Vittorio a Roma. “Sono stato per 40 anni pm, figuriamoci se posso nutrire ostilità verso la magistratura, si tratta di questioni tecniche”, ha aggiunto il ministro.: “Non ha fondamento parlare di contrapposizione con la magistratura” Poche ore prima era stato lo stesso premier, Giorgia Meloni, a chiarire che da parte del governo non vi è alcun conflitto con la magistratura, dicendosi “stupita” per alcune dichiarazioni giunte dall’Anm, che aveva indicato come punitivi alcuni aspetti delladella, come la separazione delle carriere, ...