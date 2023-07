(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - “si augura che la politica resti fuori dal caso La Russa, ma dimentica che il primo politico a esporsi è stato proprio il presidente del Senato La Russa, assolvendo il figlio e minando la credibilità della ragazza presunta vittima di violenze.sul caso Santanchè dice che un avviso di garanzia non comporta automaticamente le dimissioni, perché è una vicenda extrapolitica. E allora riportiamola alla politica: il ministro del Turismo ha mentito al parlamento italiano. Questo non basta per chiederne le dimissioni?". Così il segretario di +Europa, Riccardo. "dice anche che non vuole aprire lo scontro con lastratura e, al contempo, che si riconosce nelle fonti di Palazzo Chigi che accusavano i giudici di ‘schierarsi in maniera faziosa nello scontro ...

... istituita dal ministro della, Carlo Nordio , sta portando avanti per rivedere la Legge 'Gelli - Bianco'. Perle strade da intraprendere possono essere diverse. "Innanzitutto - spiega -...Sempre contro chi chiede diritti, libertà,, soprattutto donne e comunità Lgbtqia+". "... Per Riccardo, segretario di +Europa, Abodi deve chiedere scusa. "Leggo le dichiarazioni del ...Sempre contro chi chiede diritti, libertà,, soprattutto donne e comunità Lgbtqia+'. "... Per Riccardo, segretario di +Europa, Abodi deve chiedere scusa. 'Leggo le dichiarazioni del ...

Giustizia: Magi, ‘totale cortocircuito Meloni’ La Ragione

“L’Italia è l’unico Paese europeo, insieme alla Polonia, a prevedere sanzioni penali per gli errori medici. Ma se in futuro non si potesse arrivare a una vera e propria depenalizzazione della responsa ...Intervista a Tullio Morello, membro togato del Csm in quota Area, già Presidente della V sezione penale al Tribunale di Napoli. Cosa ne pensa del primo ddl Nordio La riforma per come prevista innanzi ...