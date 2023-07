Giustizia | fumata nera sull’ipotesi riapertura del Tribunale di Sala Consilina

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “La risposta del Ministro dellaCarlo Nordio non è stata incoraggiante. Ha evidenziato il miglioramento nei numeri dell’organico e dei carichi pendenti presso ildi Lagonegro, trascurando le molte anomalie derivanti dalla chiusura deldi. Le dichiarazioni del Ministro sulla revisione della geografia giudiziaria avevano riacceso la speranza sulla possibiledeldi, annesso a quello più piccolo di Lagonegro in Basilicata”. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Campania che nel rispetto dell’impegno preso con il Territorio ha richiesto l’intervento dell’onorevole Maria Elena ...

Dopo settimane di fumate grigie, è arrivata labianca. L'attesa per la presentazione è ... Si chiuderà dunque l'era di Galtier , che al momento è occupato con i problemi con lafrancese,...... dallaalla libertà di informazione passando per i diritti civili. L a seconda notizia ... Purtroppo è ancoranera e l'assegno della terza rata, dato da settimane come "imminente", non ...Ormai dovrebbe esserci labianca nei prossimi giorni. Piano Gli abbiamo proposto un ... Nel 2010 ha portato alla luce lo scandalo delle bici truccate e collaborato con laitaliana nell'...

Giustizia, fumata nera sull'ipotesi riapertura del Tribunale di Sala ... anteprima24.it

Fumata nera sull'ipotesi riapertura del Tribunale Sala Consilina da parte del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il quale conferma accorpamento con Lagonegro. Ad annunciarlo è Tommaso Pellegrino, ...Fare luce negli ambienti della droga per chiarire anche alcuni aspetti nella vicenda della morte di Michelle Causo, la 17enne uccisa a coltellate da un suo coetaneo a Roma, il quale ha cercato ...