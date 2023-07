Giustizia | Bruno Bossio Pd | “Bene Nordio sulla separazione delle carriere Santanchè? Non si dimetta per avviso di garanzia”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ad Enza, avrebbe detto Manzoni, il coraggio non difetta. Parlamentare del Pd per dieci anni, dirigente nazionale del partito, moglie di Nicola Adamo( ex vice presidente della Regione ), da sempre schierata su posizioni di garantismo e non propriamente in linea con il partito. “Dico si alla riforma. Era un processo avviato nella scorsa legislatura con una proposta di legge popolareunionicamere penali. Si tratta di completare il percorso della riforma Vassalli di parità tra le parti sul modello anglosassone”. E’ favorevole all’abolizione dell’abuso di ufficio? Assolutamente si. E’ un reato che non ha consistenza, quasi impossibile da provare. Ed è sconcertante, e anche ...