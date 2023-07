Giustizia | Bazoli Pd | ' gravissime parole Meloni su magistratura'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - “Sonoledellasulla. Prima dichiara solennemente che il governo non ha aperto alcun conflitto con la. Poi accusa i giudici dei casi Delmastro e Santanche' di scelte politiche, e addirittura rivendica la nota di palazzo Chigi con cui si accusava ladi "svolgere un ruolo attivo di opposizione", e di aver inaugurato "anzitempo la campagna elettorale per le europee". La conferma di una palese allergia della premier alla separazione dei poteri e all'autonomia e indipendenza della, che getta una luce sinistra anche sulle reali intenzioni della annunciata separazione delle carriere dei giudici”. Così il capogruppo dem in commissionea Palazzo ...

"Senato: Matteo Renzi si fa spostare in Commissione. Intervista ad Alfredo" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alfredo(deputato, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista). L'intervista è stata registrata ...Scoppia la polemica in Senato tra il Partito Democratico e Fratelli d'Italia , per la presenza in Aula del sottosegretario allaAndrea Delmastro . I senatori dem prima con Alfredopoi con il capogruppo Francesco Boccia annunciano che lasceranno l'Aula, come le riunione delle Commissioni, quando il ...Roma, 11 lug. " "Concludo ricordando che oggi in commissionei membri del Pd sono usciti dall'aula quando è entrato Dalmastro, Lo abbiamo fatto non per ...il senatore del Pd Alfredoè ...

