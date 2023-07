(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il regista torinesesarà ildeled entrerà in carica nel 2024 per dirigere il 42° TFF. ed entrerà in carica nel 2024 per dirigere il 42° TFF. La scelta del Comitato di Gestione diè maturata valutando molto positivamente il progetto presentato, oltre alle caratteristiche del candidato che presenta profonda conoscenza del cinema e della sua storia, spiccato gusto sia per il cinema cinephile che per il cinema popolare, ottimi rapporti con l'industria nazionale e internazionale nonché elevate competenze di gestione e di comunicazione. Il presidente Enzo Ghigo ci tiene ad affermare con assoluta determinazione che questa scelta è avvenuta esclusivamente ...

Sarà il regista e attore, come da comunicato stampa del Museo Nazionale del cinema che potete leggere qua sotto, il nuovo direttore artistico del Torino Film Festival , a partire dall'edizione del 2024, la ...è il nuovo direttore artistico del Torino Film Festival ed entrerà in carica nel 2024 per dirigere il 42° TFF. La scelta del Comitato di Gestione diè maturata valutando molto ...Nuovo direttore artistico per il Torino Film Festival. Alla guida della 42esima edizione ci saràche entrerà in carica nel 2024. Verrà ufficialmente presentato alla fine del 41° TFF, quale ideale passaggio di testimone tra lui e l'attuale direttore Steve Dalla Casa, e da quel momento ...

Giulio Base è il nuovo direttore del Torino Film Festival - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Giulio Base è il nuovo direttore artistico del Torino Film Festival ed entrerà in carica nel 2024 per dirigere la quarantaduesima edizione del TFF. La scelta del Comitato di Gestione di Giulio Base è ...Sarà il regista Giulio Base a subentrare nella direzione artistica del Torino Film Festival, fin dall'edizione del 2024. Sarà il regista e attore Giulio Base, come da comunicato stampa del Museo ...