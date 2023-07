Giornata internazionale della popolazione mondiale | l’Asvis ricorda le parole di Guterres

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antónioribadisce “che un’azione comune per sostenere i diritti delle donne e delle ragazze sia il migliore investimento che la società possa fare oggi”. La scelta dell’11 luglio per celebrare larisale al 1989 da parte del Consiglio direttivo del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite. Il temadi quest’anno è la Pianificazione familiare: dare potere alle persone per lo sviluppo dei paesi. LA nota fa perno intorno al basilare concetto: Una pianificazione familiare sicura e voluta non è solamente un diritto di ogni essere umano ma è altresì alla base dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione femminile, e un fattore chiave nella lotta alla povertà. Nel ...