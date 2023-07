Giorgia Meloni | ' Nessun conflitto governo - magistratura'

Al termine del vertice Nato di Vilnius, in Lituania, la presidente del Consiglioha fatto il punto della situazione sull'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza Atlantica. "Sono stati fatti passi importanti ed è stato snellito il percorso di adesione", ha detto, ...Invece, nei confronti del caso Santanchè,mostra una difesa inflessibile della sua ministra. "Un avviso di garanzia non rende automatiche le dimissioni di un membro del governo". Nel ...D'altronde, che il nostro peso stia crescendo in seno all'Alleanza è testimoniato anche dal fatto che Biden ha invitatoalla Casa Bianca il 27 luglio.

There is more alarmism in relation to the EU-funded post-Covid National Recovery and Resilience Plan (NRRP) in Italy than there is in Europe, Premier Giorgia Meloni said on Wednesday. © ANSA ...Visto l’entusiasmo che ci ha messo, Giorgia Meloni sicuramente si è confusa: mentre presentava ieri la nuova card per i poveri doveva avere in mente i sontuosi vitalizi appena restituiti agli ex senat ...