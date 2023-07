Giorgia Meloni | Nessun conflitto governo - magistratura

(Di mercoledì 12 luglio 2023) "Ho letto molte cose abbastanza curiose, ma non c'è dal mio punto di vista alcuncon la. Non c'è sicuramente da parte mia, chi, diciamo così, confida nel ritorno dello scontro ...

Lo dice la presidente del Consiglio, in conferenza stampa a Vilnius al termine del vertice Nato, rispondendo sul caso che coinvolge Daniela Santanché, ministro del Turismo. "La ..."Mi identifico con una nota di fonte Chigi, certo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, in conferenza stampa al termine del vertice Nato di Vilnius "Il tema della nota Chigi non è riferibile al tema la Russa in alcuna misura, ma è riferibile al combinato disposto tra l'...Così la presidente del Consiglioin conferenza stampa al termine del vertice Nato a Vilnius. "Mi hanno sorpreso, in queste ore, alcune dichiarazioni dell'Associazione nazionale dei ...

Intervista col vicesegretario leghista Andrea Crippa: “Alzare i toni può bloccare riforme attese da decenni. Se emergono altri elementi, su Santanchè toccherà ...(Adnkronos) - "Un avviso di garanzia non determina le dimissioni di un ministro, a maggior ragione con queste modalità". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa ...