Giorgia Meloni | Nessun conflitto con le toghe | riforme non punitive La Russa? Non sarei intervenuta

D'altronde, che il nostro peso stia crescendo in seno all'Alleanza è testimoniato anche dal fatto che Biden ha invitatoalla Casa Bianca il 27 luglio.chiede che la politica resti fuori dalle vicende giudiziarie, spiegando che non c'è nessun attacco alla magistratura. Peccato che dimentichi di dire che l'attacco ai magistrati è ...Questo abbiamo sentito nelle contraddittorie dichiarazioni sulla giustizia della premier

(Agenzia Vista) Vilnius, 12 luglio 2023 "Non me l'aspettavo questa", il commento di Giorgia Meloni durante una domanda nel corso della conferenza stampa al termine del vertice Nato a Vilnius. / Palaz ...The case of Justice Undersecretary Andrea Delmastro at the centre of recent tension between the government and magistrates is "political", Premier Giorgia Meloni said on Wednesday. © ANSA ...