Gianni De Gennaro nominato presidente di Eurolink per il ponte sullo Stretto di Messina

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Webuild haDedi, il General Contractor per la progettazione e la costruzione deldi. Come spiega Webuild, società che guida il raggruppamento internazionale di imprese, la scelta è ricaduta su Deper la sua “esperienza istituzionale e di azienda, integrità e trasparenza sempre orientate ad un approccio di legalità e sicurezza per il Paese”.De, già capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza, è stato capo di gabinetto del ministero dell’Interno, direttore generale del dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) e sottosegretario di Stato alla presidenza del ...

... integrità e trasparenza sempre orientate ad un approccio di legalità e sicurezza per il Paese: sono queste le caratteristiche per cui Webuild ha nominatoDepresidente di Eurolink, ...Webuild , big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha nominatoDepresidente di Eurolink , General Contractor per la progettazione e la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina , guidato dalla società e costituito da un raggruppamento ...SaràDeil nuovo presidente di Eurolink, general contractor costituito da un raggruppamento internazionale di imprese impegnato per la progettazione e la costruzione del Ponte sullo Stretto ...

Ponte sullo Stretto, Webuild nomina Gianni De Gennaro presidente del consorzio Eurolink Corriere Roma

Prefetto, dirigente pubblico, ex Capo della Polizia e dei Servizi segreti, ha ricevuto incarichi delicati durante il governo Monti. Dal 2013 al 2020 è stato presidente di Leonardo (ex Finmeccanica) ...Esperienza istituzionale e di azienda, integrità e trasparenza sempre orientate ad un approccio di legalità e sicurezza per il paese. Sono queste le caratteristiche per cui Webuild, leader internazion ...