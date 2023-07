Gf Vip 7 | Daniele Dal Moro mostra l’ultimo messaggio che ha scritto a Oriana Marzoli e non manca una stoccata a Micol Incorvaia

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Anche ieri seraDalha intrattenuto i suoi fan in una lunga diretta sul suo canale Twitch. Dopo aver raccontato tutta la verità sulla lite in Sardegna avvenuta con, scagliandosi contro, l’ex Vippone hato unche ha inviato all’influencer venezuelana. Le parole scritte su Whattsapp non sono state lette da, ma lo screen della chat ha fatto subito il giro del web. Ecco cosa le ha: Ci tengo solo a dirti una cosa. Io avrò un carattere di merda e probabilmente non sono bravo a parole a esternare i miei sentimenti e quello che ho nel cuore. Però una cosa è certa: tu sei sempre stata la persona che ...