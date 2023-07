GF | applicate due regole per la selezione dei concorrenti? L’indiscrezione 

Leggi su 361magazine

GF, sono stati svelati alcuni dei criteri per ladei: ecco cosa è emerso dall'ultima indiscrezione GF, l'ottava edizione del reality show di Canale 5 a settembre sbarcherà nuovamente in prima serata. Anche quest'anno Alfonso Signorini sarà al timone di questa nuova avventura. Sono ufficialmente aperti i casting dell'ottava edizione, il conduttore ha già annunciato a varcare la porta rossa della Casa più spiata d'Italia non ci saranno solo Vip ma anche Nip. Stando ad alcuni rumors sulla data d'inizio, la messa in onda della prima puntata del reality show potrebbe essere anticipata. Il Grande Fratello, come riporta Novella2000, forse andrà in onda con un pò di anticipo e dunque prendere il via dal prossimo lunedì 11 settembre. Sarà davvero così? Si attendo a tal proposito notizie ufficiali direttamente dal Grande Fratello.