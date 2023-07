Gerry Scotti | Volevo essere il nuovo Piero Angela in Rai | sono diventato il filo tra passato e futuro di Mediaset

: 'Belen e D'Urso fuori da Mediaset Inspiegabile. Bonolis non lascerà mai la tv' Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lo scatto scaccia crisi sull'auto d'epoca: i fan sognano Pier ...Con i palinsesti stravolti,commenta le ultime mosse a Mediaset . In particolare Barbara d'Urso , rimasta senza programmi e a un passo dall'addio, e Belen Rodriguez che invece ha già salutato il Biscione. 'Non me li ...a ruota libera. Per il conduttore è in arrivo un tour de force. In vista della prossima stagione televisiva, Mediaset gli ha affidato La Ruota della Fortuna , nuove puntate di Caduta ...

Gerry Scotti senza freni: «Belen e D'Urso fuori da Mediaset Inspiegabile. Bonolis lascerà la tv Non gli cred ilmessaggero.it

Intervista col grande presentatore: "Per Berlusconi sembravo un ragioniere della Brianza, oggi sento di rappresentare una storia. Vi racconto i miei miti: ...