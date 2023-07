Gerry Scotti commenta gli addii dalla tv di Barbara D’Urso e Belen

(Di mercoledì 12 luglio 2023)nel corso di un’intervista per il settimanale “Chi”, il grande conduttore – pronto a tornare con sei show –le uscite da Mediaset diRodriguez.è pronto ad affrontare una nuova sfida professionale per la prossima stagione di Mediaset. Una stagione che lo vede “farsi in

, figura di spicco nel mondo della televisione, ha deciso di rompere il silenzio e condividere le sue opinioni sulla situazione attuale di Mediaset. Senza filtri diplomatici, si ...Raccontache, ai primi passi della sua carriera televisiva, Silvio Berlusconi si divertì a giocare con il suo aspetto. "Eravamo nei sotterranei del Palazzo dei Cigni, dove si faceva la Mediaset ...: 'Gli addii di Belen, Barbara D'Urso, Giletti e Fabio Fazio Non me li so spiegare' Belen Rodriguez e Barbara d'Urso rimangono senza trasmissioni econfessa di non capirne il ...

Gerry Scotti senza freni: «Belen e D'Urso fuori da Mediaset Inspiegabile. Bonolis lascerà la tv Non gli cred ilmessaggero.it

Arriva il commento di Gerry Scotti al recente doppio addio di Barbara D'Urso e Belen Rodriguez da Mediaset. Le parole.In Pier Silvio rivede molto Silvio Berlusconi. Fa un esempio su tutti, il discorso motivazionale a tutti i dipendenti Mediaset dopo i funerali e la forza che ha avuto nel rispondere a tutte le domande ...