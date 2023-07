Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Francescotorna a casa. secondo Sky Sport, il centrocampista classe 1997 nato a Sarzana e di proprietà dell'anno prossimo indosserà la maglia dello Spezia in serie B. L'anno scorso era stato ......CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente, prevendita per le amichevoli in Val di Fassa redazionesportiva ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Mercato Spezia, pressing sul genoano......ACQUISTI Martin (d, Mainz) f.c. Leali (p, Ascoli) f.c. Sommariva (p, Pescara) Martinez (p, Lipsia) risc. Puscas (a, Reading) risc. Dragusin (d, Juventus) risc. Favilli (a, Ternana) f.p....

Genoa: Cassata ai saluti, ma resterà in Liguria | Mercato ... Calciomercato.com

Sky: tutto fatto per il passaggio di Cassata dal Genoa allo Spezia. Il centrocampista classe 1997 nato a Sarzana torna a casa ...Un vero e proprio taglio del nastro quello che ha inaugurato il Genoa Village nel primo giorno di ritiro estivo a Moena per il Genoa. E non poteva che essere Alberto Gilardino, il tecnico della promoz ...