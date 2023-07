Gelato allo yogurt greco e caffè | è più buono di quello della gelateria Ha 130 kcal

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il miglior antidoto contro il caldo è un buon. Se questoè fatto in casara è la soluzione ad ogni male. Per questo motivo qui puoi trovare la ricetta di unfatto in casaperfetto da servire a merenda o ai tuoi ospiti. La tua famiglia dopo il primo assaggio ti chiederà di farlo ogni giorno. Questa richiesta non sarà affatto un problema perché è molto semplice da fare e inoltre è estremamente leggero ed ha pochi grassi e calorie. Quindi può mangiarlo davvero chiunque! Chiunque potrà riuscire a portare a termine questoe con risultati davvero super golosi e irresistibili. Provalo e non te ne pentirai!...