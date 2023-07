Siamo di fronte a una personalità capace di gestire gli uomini cone linearità. Non è un ...è persona priva di personalismi, tuttavia, nonostante il sottofondo di timidezza, non ama stare ...Siamo di fronte a una personalità capace di gestire gli uomini cone linearità. Non è un ...è persona priva di personalismi, tuttavia, nonostante il sottofondo di timidezza, non ama stare ...

Garbo: “Pioli avrà più responsabilità e rischi. Vedremo che Milan sarà” Pianeta Milan

Il giornalista Daniele Garbo a TMW Radio durante "Calciomercato e Ritiri" ha parlato così del Milan: Milan, Pioli riparte senza Massara e ...Fisico, varietà e ipotesi 4-3-3: Il tecnico è stato il protagonista del raduno a Milanello. L’a.d. Furlani: "Competitivi ovunque" ...