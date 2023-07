Garante privacy | la solitudine digitale come tragedia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Lo scorso giovedì 6 luglio si è tenuta la relazione annuale del presidente dell’Autoritàper la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione. Il titolo del testo è appropriato e first appeared on il manifesto.

Problemi diper gli utenti di Pornhub in Italia . Ilper la protezione dei dati personali ha chiesto informazioni a MG Freesites Ltd, la società cipriota che gestisce Pornhub , riguardo alla ...Pornhub è finito sotto la scure deldella. Al centro della contesa c'è la protezione dei dati personali degli utenti, perch ci sono dubbi su come la versione italiana del più noto fra i siti porno (circa 36 miliardi di ...Pornhub, il sito italiano al setaccio delper laLa società MG Freesites Ltd , che gestisce il sito di contenuti per adulti , dovrà chiarire alper lase effettua trattamenti di profilazione degli utenti e, in ...

Cosa è la solitudine digitale La relazione del Garante della privacy in cinque numeri - Info Data Il Sole 24 Ore

Il Garante privacy italiano ha chiesto informazioni a MG Freesites Ltd, la società cipriota che gestisce il sito Pornhub ...Al centro del dibattito la protezione dei dati personali, la profilazione ed eventuali modalità e finalità del tracciamento degli utenti. Pornhub a Panorama: "MindGeek si impegna a proteggere la priva ...