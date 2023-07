Galatasaray | Angelino rinforzo sulla sinistra | ufficiale il suo arrivo

Commenta per primo Ilpiazza il colpo a sinistra: dall' RB Lipsia arrivaCommenta per primo Ilè vicino a chiudere l'arrivo dal Lipsia di, esterno mancino ex Manchester City : lo riferisce la stampaturca.IT13.08 - Offerta dell'Inter per Lukaku: il Chelsea dice no e alla finestra c'è anche la Juventus.13.04 - Inter, UFFICIALE il rinnovo di de Vrij fino al 2025.12.58 - Roma, ilpunta ...

UFFICIALE: Galatasaray, dal Lipsia arriva il rinforzo sulla sinistra. Preso Angelino in prestito TUTTO mercato WEB

Il Galatasaray piazza il colpo a sinistra: dall'RB Lipsia arriva Angelino. Transfer görüsmelerine basladigimiz Angeliño'dan, Büyük Galatasaray Taraftarina mesaj var! pic.twitter.com/Oh3PQJxekI ...