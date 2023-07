Dopo le nuove linee del GF Vip, il coming out die l'outing a Massimiliano Morra, ecco come avrebbero reagito altri conduttori in un multiverso trash immaginario se avessero dovuto ...Fiction Canale5, nuova stagione: tornanoe Massimo Ranieri Dopo sei annitorna a recitare in una fiction Mediaset accanto a Anna Safroncik in 'Se potessi dirti addio' . L'...Poi il ritorno dialla fiction Mediaset con Se potessi dirti addio; i Fantastici 5, sul tema della disabilità, con Raoul Bova; e Vanina Guarrasi con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi. E ...

Gabriel Garko: «Non sono un uomo da 24 ore» Vanity Fair Italia

Vanity Fair compie 20 anni. Vent’anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimentic ...Buon compleanno Giancarlo Porrà, Silvia Gaspa… …Antonio Cassano, Gianluca Curci, Christian Vieri, Gabriel Garko, Bill Cosby, Carole Beebe Tarantelli, ...