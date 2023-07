Funari | Funari | Funari per la prima volta in chiaro su Cielo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) In occasione del 15esimo anniversario della morte di Gianfranco(canale 26) propone,, per lain, domani, mercoledì 12 luglio, alle ore 21.30.Il docu-film, uscito il 21 marzo 2022, dedicato a uno dei personaggi più innovativi del piccolo schermo, ha ottenuto ottimi ascolti su Sky Documentaries e su NOW.Un’occasione unica per ricordare Gianfranco, che si aggiunge al “Premio– Giornalaio dell’anno” che a febbraio 2024 giunge alla terza edizione. L’evento ...

è un viaggio tra luci e ombre, tra palcoscenico e vita privata, che rende omaggio a un uomo geniale e controverso, che ha attraversato tre decenni di spettacolo e di politica. ...Anche per superare gli ostacoli amministrativi - spiega l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salut e Barbara- è fondamentale attuare una sinergia tra i diversi settori di Roma ...Anche per superare gli ostacoli amministrativi - spiega l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara- è fondamentale attuare una sinergia tra i diversi settori di Roma Capitale, ...

Funari, Funari, Funari, il docufilm su Cielo per la prima volta in chiaro mercoledì 12 luglio leggo.it

In occasione del 15esimo anniversario della morte di Gianfranco Funari, Cielo (canale 26) propone FUNARI FUNARI FUNARI, per la prima volta in chiaro, domani, mercoledì 12 luglio, alle ...Cielo presenta per la prima volta Funari Funari Funari: al15esimo anniversario della morte, il docu-film che ripercorre la vita di Gianfranco Funari ...