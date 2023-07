Frosinone | Kvernadze | «Mi ispiro a Kvara | sognavo di giocare in Italia»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Le parole di Giorgi, nuovo acquisto georgiano del: «Sono convinto sarà una stagione di successo» Giorgi, ala georgiana appena arrivata dal, ha parlato ai canali ufficiali del club per presentarsi. Di seguito le sue parole. Giorgisi presenta https://t.co/olInnZJVtS pic.twitter.com/2gg1Titpm1 —Calcio (@1928) July 12, 2023 ARRIVO – «Innanzitutto sono felice di essere arrivato al. Sono convinto sarà una stagione di successo sia per la mia squadra che a livello personale». CHE GIOCATORE É E IL SUO IDOLO – «Non mi piace molto parlare di me, tutto quello di cui sono capace preferisco farlo vedere sul campo. Indubbiamente il giocatore al quale mi ...

Senza parlare degli ultimi arrivi: il centrocampista Brescianini e l'attaccanteche hanno le carte in regola per regalare algrande soddisfazioni. Mulattieri e gli altri Se ...Notizie Calcio Napoli - Maurizio Stirpe , presidente delè intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Live rilasciando alcune dichiarazioni: Intervista al presidente Stirpe CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...... sarà subito un test importante per capire cosa potrà fare ilal suo ritorno in Serie A'. Poi ha proseguito parlando della formazione: 'per noi è fondamentale. Zerbin e Gaetano ...

Frosinone, Kvernadze: “Kvaratskhelia è un idolo per me, mi ispiro a lui” CalcioNapoli1926.it

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, è intervenuto a‘Calcio Napoli 24 Live’ su CalcioNapoli24 TV: "Napoli primo avversario E' una buona notizia, viene a Frosinone la squadra scudettata: è una ...Giorgi Kvernadze, attaccante esterno georgiano classe 2003, ha parlato ai canali ufficiali del club della scelta di vestire la maglia del Frosinone: “Innanzitutto sono felice di essere arrivato al Fro ...